ЛДПР приобрела для бойцов СВО автомобили высокой проходимости и квадроциклы

Российские бойцы, выполняющие задачи в зоне спецоперации, получили автомобили высокой проходимости, мотоциклы и квадроциклы.

Транспортные средства приобрела и передала партия ЛДПР по запросу самих участников СВО. Все машины оснащены средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам. Также для бойцов закупили прицелы ночного видения, генераторы, рации, защитные средства и аптечки.

"Это оборудование для ребят, которые защищают нас, каждого из нас там, на передовой, чтобы они остались живы, чтобы они одерживали победы - большие и малые каждый день. Мы отправляем большое количество современной боевой техники и будем отправлять все больше и чаще. Во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой победы", - сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.