ЕС и Великобритания объявили о санкциях против "теневого флота" России

Британские власти объявили во вторник, 20 мая, об ужесточении и расширении ограничительных мер в отношении России. В санкционные списки добавлены 82 фигуранта, объявило Министерство финансов королевства.

В черные списки попали 20 физических и 62 юридических лица — в том числе Санкт-Петербургская валютная биржа и Агентство по страхованию вкладов, поскольку они "помогают России в попытках обойти санкции".

Кроме того, Великобритания ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с так называемым "теневым флотом" России.

Новые ограничительные меры нацелены на то, чтобы помешать подключению России к международной экономике, поскольку внесенным в черные списки гражданам и организациям грозит заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг в юрисдикции Великобритании, сообщает РИА Новости.

Между тем Axios утверждает, что президент США Дональд Трамп после созвона с российским коллегой Владимиром Путиным заявил лидерам стран Европы о нежелании ужесточать санкции против России, поскольку не считает это хорошей идеей. Трамп также выразил убежденность в том, что Путин искренне стремится к заключению мирного соглашения с Украиной.

Однако переубедить европейцев Трамп не сумел. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз одобрил 17-й санкционный пакет против России — в него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", а также меры "по борьбе с гибридными угрозами и по защите прав человека".