Россия пытается выиграть время, чтобы "продолжать войну и оккупацию" — такое заявление сделал во вторник, 20 мая, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Комментарий утратившего легитимность президента Украины последовал за длительным телефонным разговором российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, после которого Москва так и не приняла ультиматумов Киева — в частности, об установлении 30-дневного режима прекращения огня.

Пообщавшись с рядом европейских спонсоров, в том числе с президентом Финляндии Александром Стуббом, недовольный Зеленский в своем Telegram-канале обвинил Россию в попытках саботировать мирное урегулирование, "выдвигать нереалистические условия и подрывать возможные результаты".

Ответом на это, по словам главы киевского режима, "должны быть жесткие последствия", поэтому Украина и Европа пытаются сделать так, "чтобы давление заставляло россиян к другому поведению". Зеленский выразил убежденность в том, что "санкции имеют значение".

Ранее Кремль порекомендовал Западу воздержаться от ультиматумов, напомнив, что с Россией так разговаривать нельзя. Владимир Путин четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Украиной — угрожать и давить на нас бессмысленно.

В Европе после созвона Путина и Трампа обсуждают новую крупную победу российского лидера. The Times пишет, что вместо новых суровых рестрикций президент США назвал звонок Путину прекрасным и заявил, что у России есть "огромная возможность" вести бизнес с Соединенными Штатами.