Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов у Кремля перед 9 мая

Во время телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом была поднята тема попыток терактов в Москве. Об этом рассказал во вторник, 20 мая, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Дипломат раскрыл новые детали беседы Путина и Трампа, которая состоялась вечером 19 мая и длилась более двух часов. По словам Ушакова, российский президент сообщил визави, что в ночь на 7 мая российскими правоохранительными органами были предотвращены угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади.

Также Владимир Путин упомянул об атаках украинских националистов на Москву с применением беспилотников, которые были совершены в преддверии Дня Победы. Однако эти попытки были сорваны — практически все дроны сбиты, сообщает ТАСС.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова указала, что киевский режим "со своей экстремистской сворой" буквально в "прямом эфире" планирует теракты. Так дипломат отреагировала на слова Владимира Зеленского о том, что Киев выбирает "болевые точки России" для "побуждения Москвы к дипломатии".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на угрозы украинских политиков предупредил, что в случае реальной провокации к 9 мая никто не даст гарантий, что в Киеве наступит 10 мая.