Неизвестные факты о тайной жене Воробьева Аиде Гарифуллиной

На днях стало известно, что певец, продюсер, актер Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина тайно сыграли свадьбу. Артисты расписались в Москве в Грибоедовском загсе. Говорят, на церемонии якобы присутствовали только жених и невеста. Примечательно, что радостное событие Воробьев и Гарифуллина по какой-то причине не хотели выносить на всеобщее обозрение. Даже о своих отношениях они никогда не рассказывали. О свадьбе артисты тоже не говорят.

Меж тем журналисты выяснили, кто такая и чем примечательна избранница до недавнего времени самого желанного холостяка отечественного шоу-бизнеса. Так, выяснилось, что Аида Гарифуллина начала петь с трех лет, а выступать - с пяти. К 16 годам артистка уже являлась лауреатом самых разных конкурсов и фестивалей.

Аида Гарифуллина училась в Европе. Однако гранта на обучение оказалось мало, и в итоге девушка устроилась работать няней.

Карьера молодой артистки пошла в гору после того, как она выиграла конкурс Пласидо Доминго Operalia. Затем Аида выступала в Китае, а через год спела дуэтом с Андреа Бочелли, позднее записала с ним альбом Si и вместе с легендой отправилась на гастроли по США.

А еще артистка в 2016 году снялась в байопике "Примадонна" об оперной певице XX века Флоренс Дженкинс.

Когда в мире случилась эпидемия коронавируса, Аида Гарифуллина в рамках концерта Concerto di Natale в Ватикане, организованного для поддержки страны, спела для одного только папы римского. Впрочем, телевидение вело трансляцию, поэтому это выступление видела вся Италия.

О личной жизни оперная певица не распространяется, но известно, что в 2016-2017 годах Аида встречалась с известным теннисистом Маратом Сафиным. В это же время Гарифуллина родила дочь, однако является ли ее отцом именно Сафин, точно неизвестно, передает "Новый очаг".