Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным признал, что именно русские люди принесли гораздо большую, чем другие народы, жертву ради победы над фашизмом в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал во вторник, 20 мая, помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Трамп признался Путину, что "когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех" (цитата по ТАСС).

Примечательно, что всего двумя неделями ранее Трамп называл США единственной страной, которая не празднует победу во Второй мировой войне, в отличие от европейских союзников, хотя "победа была достигнута только благодаря нам". Он уверял, что "без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы другим".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, как важно уметь искренне донести информацию о роли советских людей в борьбе с фашизмом, ведь "память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа".