Минюст предложил проверять пассажиров на опьянение перед авиарейсом

В России необходимо учредить единый и общедоступный реестр авиадебоширов, а также проверять пассажиров на состояние опьянения перед полетом и запретить алкоголь на борту. С таким предложением выступил во вторник, 20 мая, заместитель главы Департамента государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов Министерства юстиции России Анастасия Лелётина.

Как напомнила представитель Минюста, в стране есть отдельные списки авиадебоширов, которые составляют перевозчики, однако "создание единого реестра назрело", причем необходимо сделать так, чтобы он находился в открытом доступе.

Кроме того, по мнению Лелётиной, нужно полностью запретить употребление спиртных напитков на борту, а находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения вообще не впускать в самолет.

Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая вслед за этим предложила перед авиарейсом "давать алкотестеры, чтобы он (пассажир) подышал". В случае превышения устанавливаемой законом концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе парламентарий предложила не пускать на борт, сообщает "Интерфакс".

Внимание Минюста к проблеме борьбы с авиадебоширами имеет под собой серьезные основания. Выходки пьяных пассажиров на борту не просто доставляют неудобство соседям по салону и бортпроводникам — в условиях замкнутого пространства на высоте это реальная угроза безопасности и жизни всех, кто находится в самолете.

Чтобы избежать таких ситуаций или хотя бы сократить их частоту, МВД России предложило ввести лимит на количество алкогольной продукции, которое сможет приобрести пассажир в магазинах аэропортовой зоны duty free. Кроме того, ведомство выступает за разрешение торговли спиртным в магазинах зоны duty free только в пунктах прилета, но не вылета.