Названы дата и место прощания с Юрием Григоровичем

Прощание с Юрием Григоровичем состоится 23 мая на исторической сцене Большого театра в 11 утра. Затем легендарного хореографа кремируют. Прах, вероятно, захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.

Напомним, Юрий Григорович умер 19 мая. Ему было 98 лет. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру. Юрию Григоровичу довелось поработать со звездами балета, в том числе и с Анастасией Волочковой.

Юрия Григоровича любовью к танцам заразил дядя - ведущий солист Парижских русских сезонов. Вагановское училище, Кировский театр и невероятное желание - ставить самому. После его "Легенды о любви" люди не спали неделями, настолько она была дерзкой и чувственной. На сцене Большого родились "Ангара", "Иван Грозный", "Лебединое озеро", "Спартак".

Говорят, Юрия Григоровича любили и боялись, называли деспотом и диктатором. Но балет Большого именно при Григоровиче стал лучшим в мире, эталонным.