ЕК назвала условие вступления в силу 17-го пакета санкций против России

Евросоюз согласовал очередной, уже 17-й по счету, пакет санкций против России, однако конкретную дату его вступления в силу не установил. Об этом рассказала во вторник, 20 мая, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

Чиновница пояснила, что сроки вступления в силу этих рестрикций будут зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров Москвы и Киева по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как уточнила Пинью, такое условие содержится в предложении для утверждения 17-го пакета антироссийских санкций, которое озвучивали на Совете Евросоюза, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что пугаться новых санкций нельзя, ведь "кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет". Вместе с тем необходимо "быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей".

При этом президент США Дональд Трамп, поговорив с Владимиром Путиным по телефону, не подтвердил свое намерение двинуться по пути ужесточения рестрикций. Он не исключил, что "может наступить время, когда это произойдет", однако подчеркнул, что сейчас "есть шанс что-то сделать", а усиление давления на Россию может "сделать все намного хуже".