Тайная свадьба Муцениеце и Дранги: первые детали

Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к свадьбе. Музыкант сделал актрисе предложение во время отдыха в Крыму. Ходили слухи, что под венец звезда "Закрытой школы" собралась из-за беременности. Сама артистка эту информацию не подтверждает, однако с завидной регулярностью начала публиковать в социальных сетях видео с тренировок в спортивном зале.

Меж тем появились первые детали готовящейся свадьбы Агаты и Петра. Так, продюсер Сергей Дворцов сообщил, что в кулуарах ходят слухи, будто мероприятие пройдет в сугубо узком кругу, причем дата тщательно скрывается, и, возможно, состоится даже за границей, передает Woman.ru.

"Они очень активно заняты подготовкой. Известно, что это будет мероприятие только для своих. Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идет. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный. Допускают, что это будет какая-то интересная локация, может, даже за границей", - рассказал продюсер.

Для Агаты этот брак станет вторым. Напомним, что актриса несколько лет назад пережила тяжелый развод с коллегой по сериалу "Закрытая школа" Павлом Прилучным. В браке Муцениеце родила двоих детей сына Тимофея и дочку Мию.