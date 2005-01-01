Число сторонников "сухого закона" в России упало до минимума

За последние 20 лет в России в десять раз увеличилась доля граждан, которые считают, что сейчас люди стали пить меньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования*, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщается на официальном сайте центра, в 2005 году респондентов, полагающих, что люди стали меньше пить, было всего 4%. В 2025 году показатель подскочил до 39%.

При этом готовность поддержать государственную антиалкогольную кампанию, если бы ее объявили в России, упала до минимума: четверо из десяти опрошенных выступают против таких мер. Лишь 5% участников исследования одобряют "сухой закон".

Главным способом борьбы с алкоголизмом 60% респондентов назвали пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), рассказали во ВЦИОМ.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал людей, которые владеют сетевыми алкомаркетами, "триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны". Отметим, на Вологодчине ужесточены правила продажи спиртного: его можно купить только в течение двух часов, с 12:00 до 14:00.

Между тем депутат Государственной думы Амир Хамитов предложил ввести практику установления самозапрета на покупку спиртных напитков. Парламентарий предположил, что благодаря реализации такой меры "улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом".

* Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 4 мая среди 1600 россиян 18 лет и старше посредством телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.