Надежда Бабкина нашла работу для отсидевшего в колонии Ефремова

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии 9 апреля. Артист сразу же поехал домой в Москву. Ходили слухи, что для звезды сериала "Граница. Таежный роман" готовят уникальное предложение о съемках с баснословным гонораром. Но прошло полтора месяца, а Ефремов нигде не снимается. Актер на автобусе ездит в клинику, а остальное время проводит в квартире.

Надежда Бабкина прокомментировала выход на свободу Ефремова. Народная артистка заявила, что готова принять Михаила Олеговича на работу в свой театр.

"Приглашу Мишу. Никто не застрахован от ошибок. Никто. Я не из тех, которые будут затаптывать человека. Наоборот. Я протяну ему руку помощи", — пообещала Бабкина.

По словам артистки, узнав об освобождении Ефремова, она обрадовалась, и подумала в тот момент, что актер исправился, завязав с пагубными привычками.

"Молодец Мишка, сдержался. Значит, вел себя достойно. Эмоции у меня хорошие", — поделилась певица в беседе с "АиФ".

Напомним, Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, протаранил автомобиль курьера. Мужчина погиб на месте.