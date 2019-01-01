Жириновский предсказал переговоры Путина с Трампом: "Все под российским флагом"

Владимир Жириновский предсказал переговоры президентов России и США еще в 2019 году. Также основатель ЛДПР высказался о будущем Украины, выступив в дебатах на телепередаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Жириновский в эфире программы заявил, что президенты двух государств могут провести встречу и договориться о будущем Украины. По словам политика, это будет отличное достижение. Основатель ЛДПР предполагал, что США должны будут признать российский суверенитет над Новороссией: все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс, заключил Жириновский.

Политик заявил, что таким образом Трамп сможет восстановить отношения с Россией. В то же время, американский лидер продолжить давить на Европу, которая ему ненавистна, утверждал Жириновский. Политик предположил, что Трамп может стать лауреатом Нобелевской премии, переизбраться на пост президента и обеспечить такую же должность для своей дочери и зятя.