Развитие космической деятельности обойдется России в 4,5 трлн рублей до 2036 года

Президент России поставил задачу по наращиванию потенциала отечественной космической отрасли — это сфера имеет ключевое значение для роста национальной экономики и укрепления технологического суверенитета. Такое заявление сделал во вторник, 20 мая, глава российского кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.

Как отметил Мишустин, в условиях внешних санкций особенно важно расширять собственные компетенции, промышленную базу, повышать конкурентоспособность всех технических систем, комплексов, широкого перечня наукоёмкого оборудования.

Политик признал, что стоящие перед российской космонавтикой задачи — достаточно ресурсоемкие. По оценкам специалистов, для их выполнения в ближайшие три года нужно предусмотреть выделение из бюджета более 1 триллиона рублей, а в перспективе до 2036 года – около 4,5 триллиона, цитирует Мишустина пресс-служба правительства России.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил, что в стране появится новый нацпроект, посвященный освоению космоса. Президент призвал и далее наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом и одной из ключевых движущих сил нашего национального развития.

Также глава государства рассказал, что очень многие страны заинтересованы в освоении космоса совместно с Россией — международная кооперация в космической сфере очень важна, поэтому "сотрудничество не останавливается и остановиться не может".