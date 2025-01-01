Продолжается прием заявок на участие во Всероссийской премии "Экспортер года — 2025", организатором которой выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Среди самых популярных номинаций в этом году: "Экспортер года в сфере промышленности", "Трейдер года", "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)". Участие в премии бесплатное. Конкурс открыт для всех — крупных компаний, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Активность проявляют экспортеры из самых разных уголков страны. На сегодняшний день наибольшее количество заявок на участие в конкурсе поступило от компаний и индивидуальных предпринимателей из Центрального, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Всего заявки поступили из 66 регионов страны.

"Победа в премии “Экспортер года” открывает компаниям широкие возможности: повышение узнаваемости бренда, укрепление деловой репутации, привлечение внимания потенциальных партнеров и инвесторов, а также использование статуса победителя в маркетинговых целях. Это отличная возможность экспортно ориентированным компаниям продемонстрировать свои достижения и получить признание на национальном уровне", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В 2025 году премия будет вручаться в 20 номинациях: 12 основных (по шесть для малого и среднего бизнеса и для крупного) и 8 дополнительных, охватывающих различные сферы экспортной деятельности — машиностроение, промышленность, агропромышленный комплекс и другие.

Определение победителей пройдет в два этапа:

1. Окружной этап — победители в каждом федеральном округе будут объявлены в июле.

2. Федеральный этап — среди окружных победителей выберут лучших на федеральном уровне.

Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится осенью на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

Подать заявку можно, заполнив электронную анкету на сайте РЭЦ — exportcenter.ru/awards. На начальном этапе экспортерам потребуется предоставить только электронную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН), а для компаний сегмента МСП — Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".