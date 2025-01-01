Глава СКР предложил ввести обязательную биометрию для мигрантов

Большая часть мигрантов по приезде в Россию не стремятся интегрироваться в общество. Характерная черта - радикализация миграционной среды, заявил председатель Следственного комитета России. По данным Александра Бастрыкина, количество преступлений, совершенных в России мигрантами, увеличилось: в первом квартале 2025 число выросло в 2,7 раза.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Бастрыкин предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию мигрантов. Также следует обязать работодателей обеспечивать иностранных специалистов жильем, страхованием, медицинским обслуживанием и заключать с ними контракт.

Глава СКР назвал главное, по его мнению, правило, которое надо установить для таких специалистов: не перевозить в Россию жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать, приводит слова Бастрыкина ТАСС.