Минюст изъявил готовность признать иноагентом даже инопланетянина

В России даже инопланетянина признают иностранным агентом, если он будет действовать против интересов нашего государства. Такое заявление сделал во вторник, 20 мая, заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко.

Как отметил представитель профильного ведомства, говоря о недавнем ужесточении законодательства по регулированию деятельности иноагентов, усилилось влияние на Россию коллективного Запада — "мы не могли стоять на одном месте, поэтому меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми".

Соответствующими поправками был расширен субъектный состав иностранных агентов, так что "сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом", цитирует Свириденко РИА Новости.

О том, зачем России реестр иностранных агентов, ранее рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что сначала присвоение этого статуса отдельным персоналиям шло "под улюлюканье Запада". Но через пару лет стала очевидна справедливость такого решения, поскольку "иностранные агенты, которые уже к этому моменту имели у нас этот статус, подтвердили его, и многие, так сказать, отъехали".

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране.