Британцы сходят с ума от переживаний после новости о том, что принц Уильям нанял адвокатов, которые защищали его мать во время развода. Народ теряется в догадках, для чего наследнику престола понадобились юристы. Светские хроникеры тут же вспомнили, что несколько лет назад во дворце жила женщина, которая всеми силами пыталась разрушить брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

С 2018 года британские таблоиды наперебой выдавали секреты личной жизни принца. На обозрение публики выставили все интрижки будущего короля, при этом журналисты ссылались на достоверный источник во дворце. Вскрылось, что Уильям все еще не забыл свою первую любовь Джеку Крейг и часто с ней видится, якобы принц может спокойно оставить жену с детьми дома и умчаться в Африку к своей зазнобе.

Дальше — больше. В 2019 году "очень близкий к принцу человек" сообщил таблоидам шокирующую новость. Внук Елизаветы II завел новую фаворитку и это подруга Кейт Миддлтон. Этот же источник заявлял, что Уильям стал слишком часто захаживать в пабы, избегая встречи с семьей.

Только спустя 7 лет один из журналистов набрался храбрости и на своей странице в соцсети объявил, что все слухи распространяла Меган Маркл. "Она жила во дворце рядом с Кейт и притворялась бедной овечкой. А на самом деле с первой встречи затаила сильную обиду", — сообщил британский репортер.

Мотив для такого поведения у Меган на самом деле был. Жена принца Гарри не скрывает, что ее задело поведение Кейт во время их первой встречи. Якобы при знакомстве Миддлтон была недостаточно дружелюбна. Когда Меган поселилась во дворце и столкнулась с огромным количеством правил, она озлобилась еще сильнее.

Младшая невестка Карла III и сама созналась, что иногда говорила лишнего при представителях СМИ. В интервью Опре Уинфри Меган с обидой заявила, что ее "бросали на съедение папарацци", чтобы отвлечь внимание от проблем Кейт и Уильяма.

По словам другого журналиста, который на условиях полной анонимности пересказал все Daily Express, Маркл ему прямо объявила: "Кейт и Уильям разведутся, нужно только чуть подождать". Видимо, американка не успокоится, пока не разрушит самую красивую королевскую пару нашего времени.