ВС России поразили аэродром ВСУ и украинский склад боеприпасов

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки объекты инфраструктуры аэродрома ВСУ и склад боеприпасов. Уничтожен цех производства беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, нанесены удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Также подразделения группировки войск "Днепр" поразили подразделения механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM. Также уничтожены 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.