Медведев оценил последствия противостояния на Украине

Исторические вехи международного права – такие, как Вестфальская, Венская и Ялтинская системы международных отношений – вышли из горнила войны. Не станет исключением и нынешнее противостояние. На его последствиях будет основан новый миропорядок, убежден зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, Медведев подчеркнул: в нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие с Украиной. Зампред Совбеза напомнил, что об этом постоянно говорит президент России Владимир Путин.

По словам Медведева, сейчас нужны гарантии долгосрочного мира, желательно на века. Отказ от международного права, пренебрежение его принципами в третьем тысячелетии - это тупиковый путь развития, приводит слова зампреда Совбеза ТАСС.