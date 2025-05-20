Убитая горем Волочкова рвется к телу главного мужчины в ее жизни: "Пустите меня к гробу"

Балерина Анастасия Волочкова оплакивает своего учителя, хореографа Юрия Григоровича. Он стал главным мужчиной в жизни артистки, ведь сделал из нее звезду мирового балета.

После скандала и суда с Большим театром Волочкова считает, что ее могут не пустить на прощание с Григоровичем, ведь когда она хотела проститься со своими педагогами Наталией Бессмертновой и Екатериной Максимовой, охрана не дала артистке пройти в зал. Но балерина твердо намерена прийти и если придется, дожидаться выноса гроба у входа в театр.

"Ушел из жизни человек, который был моим ангелом-хранителем, был самой главной частью моей творческой жизни. Приду ли я на прощание? Я приду. Вопрос в другом. Пустят ли меня на это прощание? <...> Да, я приду, буду стоять с лилиями белыми. Конечно, буду стоять. Только не понимаю, у служебного входа? <...> Пустите меня к гробу моего педагога!" — призвала Волочкова.

Анастасия призналась, что из всех учениц балетмейстера, она была единственной, приходившей к Григоровичу в санаторий, где он восстанавливался. По словам артистки, ее коллеги просто забыли о своем великом учителе, передает "Газета.ру".

Напомним, Юрий Григорович скончался 19 мая. Прощание с хореографом пройдет 23 мая на сцене Большого театра. Похоронят балетмейстера на Новодевичьем кладбище.