Захарова заявила о проплаченных антироссийских провокациях в Армении

Антироссийские лозунги и оскорбительные заявления активистов в Армении в адрес президента России Владимира Путина проплачены. Москва ориентируется на позитивную повестку с Ереваном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат комментировала информацию об инциденте в Армении. Как сообщалось, группа активистов вывесила около российского посольства в Ереване и в районе Киевского моста плакаты с оскорблениями в адрес президента России. Акцию устроили в преддверии рабочего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению, который намечен на 20-21 мая.

Захарова на брифинге напомнила, что у Москвы с Ереваном обширная повестка конкретной прикладной прагматичной работы. Многим из меньшинств это не нравится, но Россия ориентируется на конструктивную, позитивную повестку. А эти акции понятны. Они проплачены, простимулированы и отработаны во многих частях света и странах мира. Дипломат напомнила, что в американском посольстве в Ереване работает около 2 тысяч человек. И у кого-то из них еще не закончились деньги, переданные по линии USAID, которое как раз и занималось подобными проектами, приводит слова Захаровой ТАСС.