Сына Кадышевой вызвали на допрос из-за долга в 10 миллионов рублей

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий оскандалился, когда сразу две его бывшие возлюбленные заявили, что мужчина жил за их счет. Одной из них наследник звезды до сих пор должен 10 миллионов рублей.

По крайней мере, так говорит сама пострадавшая. Дарья Рывкина утверждает, что Григория даже вызвали на допрос в полицию, когда она написала заявление.

По словам Дарьи, когда она была в отношениях с сыном Кадышевой, одолжила мужчине около 20 миллионов рублей. Часть суммы он вернул, а чтобы получить оставшееся, женщине пришлось обратиться к правоохранителям. Однако дело возбуждать отказались, у Рывкиной не было даже расписки.

"Его вызвали на допрос. Он явился, сказал, что вообще мне ничего не должен. А я, мол, сильно хотела за него замуж. А теперь якобы мщу, потому что он меня бросил", — поделилась Дарья с "Пятым каналом".

Бывшая жена Григория Габриелла Мерман поддерживает Дарью. Она заявила, что наследник Кадышевой обманывает женщин, берет у них деньги и не возвращает, потому что погряз в долгах.

Сам Григорий и его звездные родители на скандал не реагируют. Они не дают комментариев и продолжают выходить на сцену, собирая полные залы восторженных зрителей.