Мишустин обсудил развитие отечественной космической отрасли

Развитие космической деятельности в России потребует более 1 триллиона рублей в ближайшие три года и около 4,5 триллиона рублей до 2036 года. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время профильной стратегической сессии.

Важно в условиях внешних ограничений расширять собственные компетенции и повышать конкурентоспособность технических систем и наукоёмкого оборудования. Развитие отечественной космической отрасли влияет на уровень жизни людей во всех регионах страны.

Обсудили реализацию масштабных проектов в отрасли, в том числе строительство новой российской орбитальной станции, которая придёт на смену МКС и сможет работать без постоянного присутствия космонавтов. Сейчас правительство совместно с "Роскосмосом" завершает корректировку стратегических планов в отрасли.

"В доработанный национальный проект войдут прорывные направления, которые способны придать мощный импульс развитию научной мысли и станут основой промышленного роста на десятилетия вперёд", - отметил Мишустин.