Рубио признал продолжающиеся поставки оружия Киеву

Поставки американского оружия на Украину не прекращались. Это признал госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности, Марко Рубио.

Как заявил Рубио, программа по отправке вооружений Киеву не отменялась. Украина продолжает получать оружие. В то же время, решений о формировании новых пакетов военной помощи пока не принято.

Госсекретарь отказался комментировать возможность обращения администрации в Конгресс за дополнительным финансированием военных поставок Киеву. Рубио подчеркнул, что решение будет принимать Белый дом, передает ТАСС.