Волочкова впервые раскрыла детали медового месяца дочери: была вместе с молодыми

Анастасия Волочкова в конце апреля выдала замуж свою единственную дочь. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге, а после молодожены отправились в путешествие.

Молодожены поехали в Москву. Как рассказала балерина, Ариадна и ее муж Никита предпочли Мальдивам мамин особняк. Медовый месяц пары был урезан до двух недель, но все это время они провели с Волочковой.

"Я могу сказать, свадебное путешествие дочери Анастасии Волочковой Ариадны состоялось. И оно было в доме ее собственной матери. Спустя две недели ребята приехали именно ко мне домой, а не на Мальдивы или в Турцию", — заявила артистка.

Бывшая прима Большого театра уверяет, что смогла найти общий язык с зятем и после всех скандалов помирилась с наследницей. "Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймет, что главный очаг здесь, это ее дом", — поделилась балерина.

Ранее Анастасия называла мужа дочери хахалем и женишком, у которого "рыльце в пушку". Но теперь в отношениях царит идиллия. "Дома в спокойной обстановке мы смогли пообщаться. Никита произвел очень хорошее впечатление", — отметила Волочкова.

При этом со сватами Анастасия так и не познакомилась. Балерина просит не задавать ей вопросов на эту тему, мол, не важно, какие родители у Никиты, главное, что Ариадна счастлива.