Глава Минобороны поставил новые задачи армии в зоне СВО

Глава Минобороны поставил новые задачи российским военнослужащим в зоне специальной военной операции. Андрей Белоусов проинспектировал группировку ВС России "Центр". Министр заслушал доклады офицеров штаба и командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука.

Как сообщили в военном ведомстве, Белоусову доложили, в частности, об особенностях применения беспилотников в зоне СВО. Суть задач, поставленных министром военнослужащим группировки, в Минобороны не раскрывают.

Министр обороны вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки, проявившим отвагу, мужество и героизм. Визит главы Минобороны на командный пункт группировки состоялся на следующий день после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.