Администрация Зеленского испугалась офицерского бунта в ВСУ

Украинские власти срочно ищут замену главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. По данным украинского Telegram-канала "Резидент", против главкома настроены все полевые командиры, так что на Банковой всерьез опасаются офицерского бунта в армии.

Отмечается, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак осознает "токсичность" главкома. Он пытается подобрать техническую фигуру без политических амбиций - чтобы не повторилась история с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По данным канала, офицерский бунт зреет в украинской армии уже не первый год. Власти продвигают и признают признание героями коррупционеров и садистов, а боевые командиры ВСУ остаются на заднем плане. Кроме того, командование некоторых бригад ВСУ организовало бизнес на откатах с боевых выплат бойцам.