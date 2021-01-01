Актриса из сериала "Папины дочки" Наталья Пикула умерла в 51 год от рака

Скончалась актриса Наталья Пикула. Ей был 51 год. Артистка, известная ролями в сериалах "Папины дочки", "Склифосовский", "След" и других пять лет боролась с тяжелым заболеванием.

О кончине Пикулы сообщил ее друг сценарист Илья Замешаев. По его словам, Наталья скончалась еще 18 мая. Похороны актрисы пройдут 23 мая.

"Никто, кроме близких, не знает, как долго она вела эту мужественную борьбу. Последний фильм с ее участием датирован 2021 годом. И тогда она уже знала о своем диагнозе. Не менее пяти лет борьбы, дружеских посиделок и внезапных телефонных звонков", — написал Илья на странице подруги во "Вконтакте".

Пикула сыграла больше 130 ролей в различных проектах. Самые известные из них "Папины дочки", "Склифосовский", "След", "Час Волкова".

"Большинство ее ролей ярче тех фильмов, в которых она снималась. И никто, кроме самих артистов не знает, сколько нужно мужества, чтобы не уйти из профессии", — отметил Замешаев.

По словам сценариста, актриса порой была феерически эмоциональной. "После ее ухода всегда оставалось ощущение сумбура, недоумения, недоперепития и легкой эйфории. На этот раз Наташа вышла из гостей тихо, будто не желая провоцировать слез", — заключил Илья.