Военные США засекли в космосе российское кинетическое оружие

Россия могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие. Об этом заявил на слушаниях в Сенате командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.

По словам генерала, в последние несколько лет американские военные наблюдали, как русские демонстрировали на орбите "некоторые агрессивные возможности". Салтцмен утверждает, что военные России "выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием", и его применение специалисты США якобы наблюдали в космосе. Генерал считает, что такое оружие может использоваться и против американских спутников, передает ТАСС.

Москва всегда категорически выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В МИД России уточняли, что появление ядерного оружия в космическом пространстве нецелесообразно со всех точек зрения, существующих систем его доставки вполне достаточно.