У Ксении Бородиной возникла проблема со свадьбой

Ксения Бородина летом выходит замуж за своего возлюбленного Николая Сердюкова. Приготовления к банкету идут полным ходом, жених и невеста уже купили себе подвенечные наряды, нашли ресторан, и даже выбрали напитки для гостей.

"Вчера была очень вкусная дегустация коктейлей и еды на свадьбу. Подготовка идет полным ходом, из-за стола вчера выползали. На мой взгляд, две самые важные вещи на свадьбе — это декор и еда. Гостям должно быть красиво, вкусно и пьяно", — поделилась бывшая ведущая "Дома-2".

Но возникла одна проблема. Ксения не может выбрать десерт. То, что сейчас модно, ей совершенно не подходит.

"Есть одна вещь, с которой мы так и не определились, это торт! Сейчас в тренде торты, которые мне абсолютно не нравятся. Вот думаем, что делать…" — объяснила Бородина.

Напомним, телеведущая получила предложение руки и сердца от блогера зимой. Николай встал на одно колено и протянул Ксении кольцо прямо в Эрмитаже. Для Бородиной брак с Сердюковым станет третьим, Николай же пойдет под венец во второй раз.