Рубио рассказал об уступках Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп не предоставил России никаких уступок в рамках урегулирования украинского конфликта. Не отменена ни одна санкция, все ограничения, действовавшие при предыдущей администрации, остаются в силе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио заявил: утверждения о потере рычагов давления США на Россию не соответствуют действительности. По словам госсекретаря, президент России Владимир Путин не добился ни единой уступки со стороны Вашингтона.

Глава госдепа ранее высказался о том, что он назвал основной проблемой урегулирования конфликта на Украине. По словам Рубио, Москва, якобы, хочет того, чего у нее сейчас нет - а Киев хочет того, что не может вернуть военным путем.