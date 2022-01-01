Надежда Бабкина считает, что у Пугачевой "сорвало кукушку"

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году. Артистка взяла младших детей и отправилась к признанному иноагентом мужу Максиму Галкину. Поступок Примадонны осудили коллеги и поклонники. Алла Борисовна на это ответила очень резко, заявив, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".

Позже народная артистка СССР неоднократно критиковала бывших соотечественников. О поведении исполнительницы хита "Мадам Брошкина" высказалась певица Надежда Бабкина. Певица считает, что Пугачева ведет себя неадекватно.

"Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало", — объяснила Бабкина.

Руководительница театра "Русская песня" призналась, что давно не следит за жизнью Пугачевой. Все, что говорит и делает бежавшая из страны Примадонна, просто не интересует Надежду Георгиевну.

"Достижения наших людей мне интересны, как они сдюжили, что они туда вложили. Вот это мне любопытно. Мне интересны люди, которые со своей страной", — отметила певица в беседе с "АиФ".