Цена газа в Европе резко выросла

Стоимость газа в Европе резко выросла. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Торги в Европе стартовали с отметки в 413,1 доллара за тысячу кубометров. В течение дня стоимость газа снижалась до 409,7 доллара. Однако позже топливо поднималось в цене до 432,7 доллара за тысячу кубометров. Июньские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF подорожали на 5% - до 431 доллара за тысячу кубометров.

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн призвал полностью не отказываться от поставок газа из России в случае окончания конфликта на Украине. Он пояснил, что необходимо действовать стратегически: чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию.