Жители Румынии начали массово портить свои паспорта - так граждане выражают недовольство результатами президентских выборов. Победа мэра Бухареста Никушора Дана разочаровала многих. Возмущенные румыны выкладывают в соцсетях видео, где режут документы, призывают к революции.

Часть обещает покинуть родину и сменить гражданство. Некоторые собираются просить политического убежища в России.

Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. По данным ЦИК, за ультраправого кандидата Джеордже Симиона отдали голоса чуть больше 46% избирателей. Никушор Дан набрал свыше 53%.

Избранный глава государства выступает за укрепление связей Румынии с ЕС и НАТО.