Российский "Искандер" испепелил лагерь спецназа ВСУ

ВС России уничтожили лагерь подготовки спецназа ВСУ в Сумской области. Российские военные нанесли удар ракетой "Искандер", сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по скоплению украинских военнослужащих в районе города Шостки. Боевики перемещались строем по территории лагеря, когда прогремел взрыв. ВСУ потеряли до 70 человек и десять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Уточняется, что лагерь 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ был обнаружен в результате разведывательных мероприятий. Координаты цели в районе Шостки Сумской области были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые и нанесли удар. В числе ликвидированных - 20 инструкторов.