Уехавшего из России Никиту Преснякова сняли с младшим братом

Никита Пресняков сбежал из страны почти три года назад. Сын Кристины Орбакайте пешком перешел границу, чтобы как можно быстрее скрыться, поговаривают, что артист испугался мобилизации.

У Преснякова было гражданство США и недвижимость, подаренная много лет назад бабушкой. Поэтому за границей Никита особо ни в чем не нуждался. Вскоре к нему присоединилась жена Алена.

Сейчас внук Аллы Пугачевой занимается видеомонтажом и музыкальными проектами, а также дает концерты, на которых исполняет свои песни и чужие хиты 90-х. С семьей отца Никита практически не видится, но на днях он смог прилететь на отдых к родственникам и провел пару дней с младшими братьями — детьми Натальи Подольской и Владимира Преснякова.

Никита и его братья наслаждались прогулкой на лодке. 33-летний певец позировал в спасательном жилете и кепке, с веслом в руках.

"Когда старший брат присоединяется к поездке, это всегда время приключений", — подписал фото в соцсети Никита. Подпись он сделал на английском.