Подполье сообщило о ликвидации цеха сборки БПЛА под Харьковом

Цех сборки беспилотных летательных аппаратов уничтожен ударами ВС России в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик уточнил, что точечный удар был нанесен по Киевскому району Харькова. Именно там был расположен цех сборки беспилотников. Уничтожено около 50-ти БПЛА, в разной степени готовности. Также уничтожено дорогостоящее оборудование.

Кроме того, по данным Лебедева, поражены два пикапа. На автомобилях были установлены мобильные системы противовоздушной обороны.