Дочь Успенской сделала эмоциональное заявление: "Я больше не хочу туда, где мне причиняют боль"

Татьяна Плаксина несколько лет назад связалась с плохой компанией, наследница Любови Успенской стала принимать запрещенные препараты. Артистка не отказалась от дочери, и после долгого лечения Татьяна смогла побороть зависимость. Сейчас Плаксина строит карьеру эстрадной певицы, она выходит на сцену вместе с мамой.

По словам Успенской, Татьяна даже нашла свою любовь. Девушка ходит на свидания с очень хорошим мужчиной, правда, его личность знаменитости пока скрывают.

А пережитые ранее тревоги Плаксина выплескивает в творчестве. Она пишет стихи и музыку. На своей странице в соцсети Татьяна опубликовала отрывок из свежего произведения, дав понять, что в ее жизни начался новый этап.

"Я больше не хочу туда, где мне причиняют боль. Я больше не хочу тональность до-бемоль. Я хочу брать выше, где меня услышат. Хочу дом без крыши, с выходом на небеса, звезды и паруса. Я хочу спокойно идти своей дорогой, сбросить свою ношу и взлететь у порога. Не хочу бороться и ждать чужое", — написала дочь Успенской.

Татьяна заверила, что теперь по-новому смотрит на происходящее, она далека от "гламурных тусовок". Свободное время Плаксина посвящает семье.