Анна Семенович готова рожать после 45 лет: "У меня нет никаких страхов"

Анна Семенович готовится к свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером. Правда, пока еще избранник певицы не развелся с предыдущей женой. Но такая мелочь не мешает Анне строить планы на будущее.

Семенович даже все чаще стала говорить о детях. 45-летняя бывшая "блестящая" ранее призналась, что на всякий случай заморозила яйцеклетки. Теперь певица объявила, что готова стать мамой, и возраст этому не помеха.

"Для этого необходимо поддерживать и восполнять необходимые дефициты, контролировать вес и заботиться о своем женском здоровье. Все это я делаю регулярно, и у меня лично нет никаких страхов перед материнством", — поделилась артистка.

Раскрыла Анна и детали предстоящей свадьбы. Семенович никогда раньше не была замужем, но она не хочет устраивать пышное торжество. Артистка объяснила, что провела много свадеб, и на своей она предпочтет отдыхать, а не работать, пишет "Комсомольская правда".