Трамп обвинил в госизмене команду Байдена, которая проводила собственную политику, пользуясь его "когнитивными нарушениями" .

Открытие границ страны для "преступности всех видов, форм и размеров" не было идеей Байдена, считает Трамп. По его мнению, бывшее руководство Америки делало это специально, чтобы уничтожить государство.

"Джо Байден, которого все знали, никогда не позволил бы наркоторговцам, членам банд и психически больным въезжать в нашу страну совершенно бесконтрольно и непроверенно", — пишет Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп пригрозил окружению Байдена серьёзными последствиями.