"Коалиция желающих" против "коалиции здравомыслящих". Примерно такой расклад сейчас в Европе. Лидеры с таинственным пакетиком на столе катаются в Киев и обещают оружие и деньги. Здравомыслящие хватаются за голову. Немецкий журналист Хериберт Прантль призывает: очнитесь, хватит вводить санкции!

"Вы все исходите из того, что санкции нужно ужесточать до бесконечности, тогда Путин окажется под таким давлением, что уступит. Я в это не верю. считаю, что санкции нанесли нам огромный ущерб", - говорит он.

И советует поскорее перейти к примирению с Россией, чтобы Европа и дальше не подсчитывала ущерб от бездумного противостояния.

Между тем комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил увеличение пошлин на российские удобрения. Тарифы увеличатся с нынешних 6,5% до 100% в течение трех лет. А российские поставки - это 25% европейского рынка удобрений. Без нашего газа закрылись десятки предприятий. Но до них ничего не доходит.

Стартовавшие переговоры России и Украины вызвали тревогу в европейском стане. Известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер открытым текстом говорит Европе: вы не хотите мира. Последнее интервью Миршаймера швейцарским журналистам вообще наделало шума - профессор прямым текстом заявил: "Я бы поступил так же, как Путин. Я бы вторгся на Украину даже раньше".

Пока же европейская пресса в легкой панике: после разговора Путина с Трампом главный вопрос - неужели Трамп решил бросить Украину? А на что она ему? Война на европейском континенте - вы и разбирайтесь.

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