Бордачев: Сущностно Европа в переговорах по Украине не присутствует

Чем расстроены деятели, поднявшие шум о том, что Америка бросает Европу? Готовы ли политики Старого Света к восстановлению взаимопонимания с Москвой, как это делает Вашингтон?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Европейская политическая среда постоянно создает темы и сюжеты, которые не имеют никакого отношения к реальному переговорному процессу. Сущностно же Европа в переговорах по Украине не присутствует. Но европейским газетам нужно чем-то развлекать своих читателей. При этом они прекрасно понимают, что за стол переговоров никто их не пустит. Во всяком случае до тех пор, пока с них не потребуются какие-то деньги", - отметил эксперт.

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