Военные корабли сегодня - в праздничном обличье. Тихоокеанский флот отмечает 294-ю годовщину со дня основания.

Свой профессиональный праздник дома после долгих походов встречает и экипаж флагмана Тихоокеанского флота - гвардейского ракетного крейсера "Варяг". На торжественном построении за отличное несение службы моряки получают грамоты и новые звания.

Моряки-тихоокеанцы защищают интересы страны на территории почти половины Мирового океана. Сегодня на вооружении - самая современная техника. Экипажи различных подразделений работают в постоянной связке, как единая команда. Огромные маневренные субмарины контролируют обстановку под водой. Авиация патрулирует с воздуха. Пехотинцы - на суше. А надводный флот отрабатывает задачи непосредственно в акватории.

Сегодня моряки Тихоокеанского флота выполняют и реальные боевые задачи, при этом регулярно оттачивают свое мастерство на учениях. Сначала года уже провели более 120 различных тренировок. Даже в праздник в бухте Улисс водолазы обследуют подводную акваторию. Объекты пристального внимания - пришвартованные корабли, пирсы и причалы. Места, где условный противник может установить взрывные устройства. Ситуацию на глубине передают в режиме онлайн с помощью специальных камер.

На случай столкновения с условным противником у водолазов есть специальное оружие. Стрелять под водой значительно сложнее, чем на суше. Поэтому отработка техники проходит регулярно.

Не все экипажи встречают праздник у родных берегов. Корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" сейчас с дружественным визитом в Малайзии. Тихоокеанцы неоднократно принимали участие и в международных учениях.

"Мы были на учениях, и там были американцы. Они очень были удивленны мощности нашего корабля", - отметил Владимир Бойко - оператор группы ракетного дивизиона ракетного крейсера "Варяг".

Торжественное построение - и вновь на службу. Экипажи в любой момент готовы выйти в море для защиты Тихоокеанских рубежей нашей родины.