Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене и пригрозил последствиями

Президент США Дональд Трамп обвинил в государственной измене окружение своего предшественника и призвал к серьезным последствиям.

Прежняя администрация Белого дома, по мнению Трампа, знала о проблемах с физическим и умственным здоровьем Байдена, но скрывала это. Так что подписание документов, в частности, открытие границ США для мигрантов, не было идеей Джо, считает нынешний американский лидер.

Масла в огонь подлил и выход книги "Первородный грех" журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона, в которой прямо говорится, что состояние и работоспособность Байдена подвергались сомнению во время его президентства. Он терял равновесие, путал стороны, допускал нелепые оговорки, забывал важные даты. В ходе расследования нарушений при хранении секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера так - "пожилой мужчина с добрыми намерениями и проблемами с памятью".