Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

Представлены новые герои СВО.

Ефрейтор Максим Николаев в ходе наступления мотострелков, рискуя собой под минометным обстрелом, починил поврежденную аппаратуру связи и восстановил координацию подразделений с командованием. Это позволило захватить важный рубеж ВСУ.

Младший сержант Алексей Соколов обеспечивал безопасность колонны, которая доставляла боеприпасы на передовую. Заметив вражеский дрон-разведчик, Алексей незамедлительно передал сведения командованию. Коптер был уничтожен, и наши военные без потерь среди личного состава и техники подвезли снаряды на позиции.