Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Овны

День, которого все ждали: Венера в вашем знаке и Марс во Льве заключили союз по любви. Можно вступать в брак, делать предложения, дарить подарки.

Тельцы

Внутри вас созревает решение, которое вы никак не могли принять. Время пришло! Венера с Марсом придают смелости и веры в то, что все получится.

Близнецы

Дела идут бодро: сегодня вы не просто работаете, а делаете это с настроением и энтузиазмом. Если давно хотели заявить о себе - действуйте, у вас получится.

Раки

Вы - душа компании, и сегодня это особенно чувствуется. Можно познакомиться с кем-то или отправить сообщение, на которое раньше не могли решиться.

Львы

Марс в вашем знаке уверен в себе, а Венера добавляет дерзости. Рискните отправить заявку на конкурс или купить билет туда, где давно мечтали побывать.

Девы

Вы звучите уверенно, и ваши предложения звучат убедительно. Подходящий момент для деловых согласований или пересмотра договоренностей.

Весы

В отношениях - всплеск энергии. Многие представители знака сегодня влюбятся, признаются в своих чувствах или захотят устроить сюрприз своей половинке, другу, партнеру.

Скорпионы

В повседневных делах и заботах появится вдохновение. День отлично подойдет для ухода за собой, отказа от вредных привычек, начала онлайн-марафона.

Стрельцы

Вы захотите примерить яркий образ или написать смелый пост. Делайте красиво, но не из желания произвести впечатление, а потому что вам это в кайф.

Козероги

Представителям этого знака будет интересно все, что делает дом уютнее, а атмосферу теплее. Возможна теплая встреча, приятная новость или просто милый вечер в кругу семьи.

Водолеи

Поездки, разговоры, покупки - все это сегодня радует и вдохновляет. Возможны интересные переговоры, встречи или идея, которая появится между делом.

Рыбы

Венера с Марсом дадут ощущение, что вы достойны лучшего. Так и есть! Сейчас можно подумать, как побольше заработать и тратить деньги с удовольствием.