МИД России: Франция возглавила западную "партию войны"

Франция своей активностью в поддержке киевского режима возглавила, по сути, западную партию войны. С таким заявлением выступила в среду, 21 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, за последние месяцы французы наряду с британцами примеряют на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского авторитарного киевского режима.

Антироссийские санкции, вводимые Евросоюзом, являются элементом политики сдерживания и попыткой компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере — как и не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допускал, что Евросоюз совместно с Соединенными Штатами может ввести новые санкции против России. По словам политика, новые ограничения могут быть установлены "в ближайшие дни", а затронут они "финансовые сервисы и углеводороды", если Москва не согласится на перемирие.

При этом французский лидер раскритиковал Россию после переговоров с представителями Украины в Стамбуле, заявив, что "президент Путин в очередной раз не отреагировал на предложение о безоговорочном прекращении огня, выдвинутое американцами и поддержанное Украиной и европейцами".