На Украине разгорелся скандал после удара "Искандера" по лагерю спецназа ВСУ

Украинские депутаты набросились на военных с обвинениями после того, как ударом российского армии был уничтожен полигон спецназа в Шостке Сумской области. По данным, Минобороны России в результате операции ликвидированы до 70 бойцов ВСУ.

Так, депутат Верховной рады внесенный в России в перечень террористов и экстремистов Алексей Гончаренко назвал преступлением действия украинских военачальников, решивших проводить подготовку спецназовцев вблизи линии соприкосновения. Он призвал привлечь к ответственности виновных в произошедшем.

Депутат рады Марьяна Безуглая поддержала коллегу. Она эмоционально обратилась к главе киевского режима Владимиру Зеленскому на своей странице в соцсети.

"Сколько еще гордости и смертей нужно, чтобы главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского уволили?" — написала она в Telegram-канале.

Накануне вечером Министерство обороны России сообщило, что при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесен удар по в лагерю подготовки спецназа близ города Шостка в Сумской области. Уничтожены до 70 украинских военных, в том числе, 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники, пишет ТАСС.