Мощный взрыв произошел в жилом доме в Ставрополе

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Ставрополе.

ЧП случилось утром 21 мая в жилом доме по улице Тухачевского, 30/8. Взрыв произошел в одной из квартир на верхнем этаже, затем последовал пожар.

В результате взрыв пострадала женщина, ее увезли на скорой в больницу, сообщил в своем telegram-канале глава Ставрополя Иван Ульянченко. Погибших нет.

На месте работают экстренные службы. Дом отключен от коммуникаций.

Под домом от падения кирпича и прочих элементов дома пострадали десятки припаркованных автомобилей.